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الصحة: 4 أعراض تظهر على المرأة تشير لاحتمالية إصابتها بسرطان الثدي

01:47 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
الصحة: 4 أعراض تظهر على المرأة تشير لاحتمالية إصابتها بسرطان الثدي

أعراض سرطان الثدي

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك"، الجمعة، الأعراض التي تشير إلى احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي.

وطالبت الوزارة، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، بضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، محددة مواعيد الكشف المجاني بشكل يومي من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً، عدا الجمعة.

وأشارت إلى أن الأعراض هي كما يلي:

-ظهور كتلة في الثدى.

-تغير في حجم الثدي أو شكله.

- تغير في مظهر الحلمة.

- ظهور إفرازات غير طبيعية.
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أعراض سرطان الثدي صحة المرأة وزارة الصحة

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