الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار خفيفة بنسبة 30% على هذه المناطق

كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت يسير حول المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة، وتسجل القاهرة 23 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن طقس السبت لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على منطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة مساء على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).