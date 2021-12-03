إنسانية الحضارة الإسلامية.. نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمحلة - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، من المسجد الكبير بعزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بعزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "إنسانية الحضارة الإسلامية"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: