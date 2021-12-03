كورونا.. إجراء جديد من مصر للطيران تجاه المسافرين لفرنسا

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه تقرر على جميع المسافرين إلى دولة فرنسا، تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل موعد الرحلة بـ ٤٨ ساعة أو توفير شهادة تحليل ( test) وذلك لمن يزيد أعمارهم فوق ١٢ عام، وذلك بناء علي تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بداء من غد السبت.

وأضافت الشركة في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من فجر غد السبت، على جميع الركاب المسافرين علي رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى باريس، سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم.

وأشارت الشركة إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران علي ١٧١٧ من أي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتبها أو أقرب وكيل سياحي.