Masrawy logo white

مصر للطيران: إلزام المسافرين إلى فرنسا تقديم تحليل PCR ابتداء من الغد

09:38 ص الجمعة 03 ديسمبر 2021
مصر للطيران: إلزام المسافرين إلى فرنسا تقديم تحليل PCR ابتداء من الغد

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر على جميع المسافرين إلى دولة فرنسا، تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل موعد الرحلة بـ ٤٨ ساعة أو توفير شهادة تحليل (ـ test) وذلك لمن يزيد أعمارهم فوق ١٢ عام، وذلك بناء على تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان لها يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من فجر غدٍ السبت الموافق ٤ ديسمبر، وذلك على جميع الركاب المسافرين على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى باريس، سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم.

وأشارت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران على ١٧١٧ من أي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.

مصر للطيران فرنسا احمد فرنسا فيروس كورونا لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| 57 وفاة جديدة بمصر.. والصحة العالمية تطالب بتلقيح الحوامل والمرضعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا