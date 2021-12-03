مصر للطيران: إلزام المسافرين إلى فرنسا تقديم تحليل PCR ابتداء من الغد

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر على جميع المسافرين إلى دولة فرنسا، تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل موعد الرحلة بـ ٤٨ ساعة أو توفير شهادة تحليل (ـ test) وذلك لمن يزيد أعمارهم فوق ١٢ عام، وذلك بناء على تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان لها يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من فجر غدٍ السبت الموافق ٤ ديسمبر، وذلك على جميع الركاب المسافرين على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى باريس، سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم.

وأشارت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران على ١٧١٧ من أي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.