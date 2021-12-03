حالة الطقس في أسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الجو والظواهر المسيطرة حتى الأربعاء

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس الجمعة:

شبورة مائية من الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس السبت:

هبوب أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق مع غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد 5 ديسمبر:

تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين والثلاثاء:

شبورة مائية من الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد يوم الأربعاء شبورة مائية من الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا)، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: