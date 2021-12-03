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​​متحور كورونا الجديد.. هل يٌعلق الطيران بين مصر والسعودية مجددًا؟

10:00 ص الجمعة 03 ديسمبر 2021
​​متحور كورونا الجديد.. هل يٌعلق الطيران بين مصر والسعودية مجددًا؟

فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت مصادر سعودية ومصرية، حقيقة ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إعادة تعليق الطيران بين مصر والسعودية مجددًا، بالإضافة إلى حظر دخول المسافرين القادمين من مصر بسبب متحور "أوميكرون".

يأتي ذلك عقب بدء تطبيق قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية، واستقبال المملكة، في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء 1 ديسمبر، أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 و 3 أيام، بجانب فتح رحلات العمرة أمام مصر.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن المواقع التي تداولت هذه الأنباء لا يعتد بها، مؤكدة أن الخبر غير صحيح على الإطلاق، ومتعلق بإعلان كندا حظر دخول المسافرين القادمين من بعض الدول بسبب متحور أوميكرون.

وأوضحت المصادر، أن قرار فتح الطيران جاء نتيجة الإجراءات التي اتبعتها المملكة العربية السعودية منذ بداية وقدوم جائحة كورونا، وكانت إجراءات متقنة وآتت ثمارها، لافتة إلى أن المملكة أغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية، ثم عممت اللقاح وهناك أكثر من 80% من سكان المملكة تلقوا اللقاح.

ووجهت المصادر رسالة إلى المصريين، قائلة:"التزموا بالضوابط والإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو الصحة، حتى لا تحدث مخالفات أو ملاحظات على الزائر القادم إلى الأراضي المقدسة سواء للزيارة أو العمرة أو العمل أو المقيم، وتكون هناك مخالفات تسجل عليهم، وهناك غرامات مالية تطبق على لمخالفين سواء على المواطن أو المقيم.. وأهلا بالأشقاء المصريين في بلدهم الثاني".

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فيروس كورونا ??متحور كورونا الجديد متحور أوميكرون السعودية

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