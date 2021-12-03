اليوم.. إغلاق جزئي لشارع التحرير مع النور وميدان الجلاء بالجيزة لمدة يومين

كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالاتجاهين لمدة يومين ابتدءاً من اليوم الجمعة، وحتى صباح غدا السبت.

كما سوف يتم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديداً أمام بنك فيصل بالاتجاهين لمدة يومين وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وحتى صباح غدا السبت، على أن تكون الاعمال إبتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

يأتي ذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع (شارع النـور وميدان الجلاء).

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الأعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق.

ونوه إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.​