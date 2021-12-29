بتكلفة ٨.٧٥ مليار جنيه.. "الري": تنفيذ ١٧٦ مشروعًا في ٤٧ مركزًا بـ٢٠ محافظة ضمن "حياة كريمة"

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

وأوضح عبد العاطي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد (١٧٦) مشروعًا حتى تاريخه، في (٤٧) مركزًا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" في نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى نحو ٨.٧٥ مليار جنيه.

وأضاف وزير الموارد المائية والري: بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة نحو ١٢٦٠ كم، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٤٧٥ كيلومترًا، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ٢٧٣٥ كيلومترًا، وانتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ مترًا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح عبد العاطي أن الوزارة قامت بتدبير عدد (٩٠) قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٩٤ ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب- محطات رفع- محطات معالجة- مدارس- وحدات صحية- نقاط إسعاف- نقاط شرطة- مطافئ- مجمعات خدمية ومكاتب بريد- مواقف).

وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه تتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.