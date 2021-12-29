"التموين" تنتهي من صرف مقررات شهر ديسمبر

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها انتهت من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، للبقالين؛ ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وبدأت الوزارة في صرف السلع التموينية عن شهر يناير؛ تمهيدًا لصرفها للمواطنين بداية من أول الشهر وفقًا لجدول الاستعاضات المتبع

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية قل من قبل إنه لن تتم إضافة أي مواليد جدد على البطاقة التموينية.



وأضاف المصيلحي أنه لن يتم إصدار أي بطاقات تموين جديدة، بينما تظل قاعدة بيانات مستحقي الدعم كما هي، لافتًا إلى استمرار خدمات الفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة لأخرى.

وأشار وزير التموين إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن سيتم إصدار البطاقات للفئات الأولى بالرعاية وفقا للقرار رقم 62 لعام 2021 والذي يضم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والأيتام والمطلقات والمرأة المعيلة والقصر والعمالة الموسمية، لافتًا إلى أن الوزارة بتوجيهات من القيادة السياسية ستعمل على ضبط منظومة الدعم.