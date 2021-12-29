أمطار غزيرة على القاهرة.. الطقس: تقلبات جوية غدا وهذه أسبابها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الخميس توجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف محمود شاهين، في تصريحات صحفية، إن بداية الموجة الجديدة من التقلبات الجوية، ستكون بنشاط للرياح على أغلب محافظات البلاد وسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية والسلوم، تكون متفاوتة الشدة وتصل مساء الخميس على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وتابع شاهين: "بداية من يوم الجمعة تزداد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وتكون من متوسطة إلى غزيرة، وتصل لحد السيول على مناطق من وسط سيناء وخليج السويس ومناطق من محافظة البحر الأحمر".

وأكد شاهين أن نشاط الرياح سيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، ويزيد من الإحساس بالبرودة.

ونفى مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تعرض مصر لمنخفض التنين الذي تعرضت له مصر العام الماضي.

وأكد أن التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي في شمال البحر المتوسط تزامنا مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع ظهور حبات البرد.