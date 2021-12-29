القوى العاملة: تعيين 7878 شاباً وحل 182 شكوى تمت تسويتها ودياً بالقاهرة

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة قامت بتعيين 7 آلاف و878 شاباً منهم 54 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22421 شاباً وتوفير 503 فرصة عمل.

وأضاف وزير القوى العاملة -وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء- أنه تم استخراج 1947 شهادة قياس مستوى المهارة و2038 رخصة مزاولة الحرفة، كما قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 200 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 150 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

بدوره، أوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي -أن المديرية تلقت 1795 شكوى، منها 182 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 285 شكوى للمحكمة العمالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 198 شكوى، وإحالة 639 شكوى لجهات آخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 491 شكوى تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنه بمجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصادياً تمثلت في: 168 منحة مولود جديد بإجمالي 340 ألف جنيه، و71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه، و29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 58 ألف جنيه، وصرف 4 منح وفاة عامل لـ 4 أسر بإجمالي 40 ألف جنيه، فضلا عن صرف 4 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية صغرى لعاملين، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 655 ألف جنيه لـ 274 عاملاً من المسجلين.

وأكد أنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 345 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 636 شكوى، وتم تسوية 208 شكاوى منها، وتبقي 428 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 215 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 13 ندوة توعية.​