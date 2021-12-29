رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، وجاء في نص البرقية:

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد:

اسمحوا لي بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين من الله أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل قيادتكم الرشيدة.

متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح.

حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً ، وكل عام وسيادتكم بخير.​