"الإصلاح والتنمية" يتقدم بطلب إحاطة حول انسحاب شركات القطاع الخاص من مزايدات ترخيص السجائر

تقدَّم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ما تردد عن انسحاب ثلاث شركات تبغ دولية كبرى للمرة الثالثة من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة والتي ستسمح للقطاع الخاص بتصنيع السجائر في مصر لأول مرة.

وأوضح عصام، في بيان له اليوم الأربعاء، أن رفض الشركات للمرة الثالثة طرح الحكومة منذ إعلانه في مارس الماضي كان لوجود خلل في شروط الطرح تحافظ على مزايا تنافسية وتصنيعية للشرقية للدخان وتعزز من فرص احتكارها لسوق السجائر؛ وهو ما تسبب في أن تسحب الحكومة الطرح الذي كان قد ألزم بعض الشركات بزيادة أسعار سجائرها 50% عن أرخص منتجات الشرقية للدخان فضلاً عن اشتراط 15 مليار سيجارة كحد أدنى للطاقة الإنتاجية.

وأضاف النائب أن الهيئة لم تستجب لأي مقترحات تقدمت بها الشركات التي أكدت أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بزيادة حصتها من هذه الرخصة، مقارنةً بما ستحصل عليه نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.