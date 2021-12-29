العمالة المصرية.. تعرف على آخر موعد للتقدم للعمل في ليبيا في المجال الطبي

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أخر فرصة للتقدم للعمل في ليبيا، وذلك في قطاع المجال الطبي على 16 مهنة.

آخر موعد

وينتهي يوم الجمعة المقبل، قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة.

خطوات التقديم ورابط التسجيل

على الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص على النحو التالي:

1- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة واختيار فرص عمل بالخارج اضغط هنا .

2- أو الدخول على اللينك التالي : اضغط هنا

3- اختيار الدولة التي بها فرص العمل، ثم اختيار الشركة التي بها فرص عمل.

4- اختيار دولة ليبيا، ثم اختيار الشركة ممثلة في مستشفى الداوون القروي.

5- الضغط على بحث والاطلاع على التخصص المطلوب حسب الوظيفة المطلوبة.

6- الاطلاع على تفاصيل المهنة المطلوبة والعدد المطلوب والمؤهل والسن وسنوات الخبرة والتخصص.

7- الضغط على التسجيل على فرصة العمل.

8- تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور أو تسجيل الدخول لأول مرة.

أول طلبية

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن هذه أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

المهن المطلوبة

والمهن المطلوبة هي: أخصائي عظام، جراحة عظام ، وأثنين أخصائي أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائي عيون ، وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

شروط التقدم

ويشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.