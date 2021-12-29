القوى العاملة تعلن وصول جثمان المصري المتوفي بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول جثمان الشاب المصري أحمد عبد الحميد ابن محافظة الفيوم المتوفي في السعودية، صباح اليوم وذلك على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وبحسب بيان اليوم، يصل الجثمان برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدي حسين.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفي إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالي، إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفي بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان قام بالتواصل هاتفيا مع أهل المتوفى المقيمين بالرياض، حيث قدم لهم العزاء لأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة.

وقال لهم: "شوفوا عايزين أيه واحنا تحت أمركم" وقام الوزير بتزويدهم برقم تليفونه الشخصي، مشيرا لهم إلي أنه تحت أمرهم في أي وقت، مؤكدا أننا موجودين لخدمتكم.

وأثنى جميع الحضور على مكالمة الوزير محمد سعفان، حيث قالوا: "جاء اليوم اللي نشوف فيه وزير يكلمنا من تليفونه الخاص ليقدم لنا واجب العزاء ويطمئن علينا".

وأكد حنفي، أن ذلك ليس بجديد علي الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على إهتمام وزير القوي العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

ونوه حنفي، إلى أن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفي بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

وذكر حنفي، أن الشاب المتوفي من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير في مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.

وجدد نائب رئيس اتحاد المصريين، شكره مرة أخرى لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.