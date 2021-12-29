أمطار رعدية وحبات برد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في "الكريسماس"

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 29 ديسمبر وحتى الأحد 2 يناير 2022.

وقالت الأرصاد، من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الأربعاء 29 ديسمبر:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

اعتبارًا من يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الخميس 30 ديسمبر:

نشاط رياح، على مناطق من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60/50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 31 ديسمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث 50/70% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70/60 كم في الساعة) وارتفاع الموج 4:2.5 متر.

السبت 1 يناير

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث 50/70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأحد 2 يناير:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث 50/70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أمطار متوسطة ورعدية بنسبة حدوث 50% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح 80/60 كم في الساعة) وارتفاع الموج (5:4 متر).