​وزير العمل الليبي يكشف لمصراوي خطة استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي العابد الرضا ووزير العمل والتأهيل الليبي، عن خطة استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، وحجم العمالة المستهدفة لإعادة إعمار المدن الليبية من جديد.

وقال "العابد"، في تصريح خاص لمصراوي، إن دولة ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، موضحًا أن العمالة المصرية تتوافد على ليبيا حاليا منذ شهرين سابقين.

وأكد وزير العمل الليبي، أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

وتابع: "من المقرر وفقا لخطة استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، هو استهداف حوالي 2 مليون عامل، وسيجري استقدامهم على مرحلتين خلال عامين، بحيث تشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية".

ومن المقرر أيضا، تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

جاء ذلك عقب أيام من إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، شدد، خلال المؤتمر الصحفي، مع وزير العمل الليبي علي العابد الرضا، بمقر ديوان عام الوزارة، على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح سعفان، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.

وأشار سعفان، إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، ترأسا اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

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