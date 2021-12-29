​قبل احتفالات الكريسماس.. الصحة توجه نصيحة مهمة لتجنب الإصابة بكورونا

02:00 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
​قبل احتفالات الكريسماس.. الصحة توجه نصيحة مهمة لتجنب الإصابة بكورونا

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم: "خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد (أوميكرون)".

وسبق أن نصحت وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وكذلك التوقف عن التدخين، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات، وارتداء الكمامة، وغسيل اليدين باستمرار، والابتعاد عن الزحام.​

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