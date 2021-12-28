سعر التذكرة والمحطات.. أبرز تصريحات السيسي عن تطوير السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على سلامة ونظافة السكة الحديد بعد تطويرها.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

وأعلن الفريق كامل الوزير، إنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء لن يكون هناك عربات وجرارات قديمة على السكة الحديد.

وينشر مصراوي أبرز تصريحات السيسي، عن السكة الحديد بعد تطويرها والتي جاءت كالتالي:

- مش هنزود (سعر) التذكرة إلا بعد ما نقدم خدمة مميزة وكل القطارات والجرارات تكون جديدة.

- مش عايزين ستارة تتقطع ولا لوح زجاج مكسور.

- أنا هنزل اشوف المحطات دي يا كامل، عايزين ده نظام عمل مش لما حد ييجي المحطة.

- الناس كانت بتضرب القطر بالطوب علشان شكله تعبان.

- لو جيت كل يوم الصبح شوفت عمال المحطة وتوزعهم صح وتشوف كل واحد بيعمل إيه مش هيبقى فيه حاجة مش كويسة.

- المفروض ميبقاش فوق السقف ده حتة تراب، ميبقاش فوق سقف أي منشأة بنعملها أو بنطورها أي تراب.

- عايزين تحت ميبقاش في أي ورقة مرمية، دي مسؤولية القائمين على المحطة، ميبقاش في لمبة محروقة ولا ورق مرمى.

- إحنا بنطور السكة الحديد ومحطاتها مش علشان السياح بس، ولكن بنعملها لينا إحنا عشان المواطن المصري يستحق الأول.

- التسعير بتاع التذاكر كان عائقًا للتطوير.. كنا نفضل ندعمه سنتين تلاتة لحد ما ينهار.

- مش هقول للمصريين أصل الحكومة مكنتش كويسة، لكن عشان مش قادر يقول زود "التسعيرة".. طب مبيقولش ليه!! عشان خايف.. حتى لو البلد تخرب، عشان خايف على الكرسي وتبقى البلد كهن.

- الكلام ده "التطوير" متعملش من موازنة دولة، ده بقى عبء على الدولة وعلى الأجيال القادمة، طيب فين الرحمة، الرحمة موجودة باللي إحنا بنعمله ده، بس لازم البلد تمشي.

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