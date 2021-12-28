غدًا.. إقامة جنازة الإعلامية الراحلة عزة الإتربي من مسجد السيدة نفيسة

10:15 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
غدًا.. إقامة جنازة الإعلامية الراحلة عزة الإتربي من مسجد السيدة نفيسة

عزة الإتربي

كتب مينا غالي

كشفت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري في تصريحات لمصراوي، عن إقامة جنازة الإعلامية الراحلة عزة الإتربي ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفنها بمقابر العائلة بعدها.

وتوفيت الإعلامية عزة الإتربي، اليوم الثلاثاء، عن عمر 74 عاما.

ومن أبرز برامج "الإتربي" الشهيرة مثل: "وادي النيل"، و"نادي رجال الأعمال".

تدرجت الإتربي في المناصب حيث تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية ثم رئاسة الأولى، وصولا إلى نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.​

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