رياح محملة بأتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء (القاهرة 18 درجة)

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المقرر أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون شديدة البرودة على كافة الأنحاء ليلا ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، كما يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%.

وتسجل الحرارة على القاهرة 18 - 11 درجة، السواحل الشمالية 18- 11، جنوب سيناء 22- 15، شمال الصعيد 18- 8، جنوب الصعيد 21- 10.

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