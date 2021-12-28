شقق بالإيجار ومباني مش هتكسب.. ماذا قال السيسي عن المشروعات السكنية؟

كتب- محمد عبدالناصر:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تغيير ثقافة البناء في مصر، منبها إلى خطورة البناء العشوائي الذي يمثل "قبحا" ويعد استثمارا في غير محله.

ووعد السيسي، جاء ذلك خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء، بتنفيذ 100 ألف شقة "إيجار بالفرش" خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي: "التحدي أعمل شقق إيجار، والله هعملها، هعمل 100 ألف شقة إيجار بالفرش، ونقول يا عريس وعروسة تعالى بشنطة الهدوم وادفع الإيجار".

وتابع: "دماغ الناس في التمليك.. في عمري (عندما كنت صغيرا) شفت لافتات على العمارات مكتوب عليها شقة للإيجار وكانت العمارة متشطبة ومدخل رخام من أكتر من 50 سنة".

وحذر الرئيس السيسي، من استمرار ما أسماه "شراء الوهم" في إشارة إلى استثمار البعض في بناء وحدات إسكانية، قائلًا: "خايف يكون عندنا وهم".

وأضاف السيسي: "حطيت فلوسك وحبستها وصعب إنها تجيبلك (ربح) لأن هناك حجم معروض وهناك طلب.. الدولة دخلت مش علشان تقف قدام حد، ولكن علشان توقف القبح وتنفذ الشكل الذي يستحقه كل إنسان مصري".

وتابع: "بركب الطيارة ومركز قوي وببص بلاقي ناس بتبني خرسانات حتى على البيوت القائمة، هل حجم الطلب بالكثافة دي؟".

وتساءل السيسي: "أنتوا بتعملوا إيه؟ أولا استثمار مش في محله، أقل حاجة تعملها تحط الفلوس في البنك، لو بتبني عمارة بـ 2 مليون حطهم في البنك بدل ما تبني عمارة متعرفش تبيعها".

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود حجم كبير من المعروض من الوحدات السكنية؛ وهذا أمر يمكن رصده بكثافة على الطريق الدائري، حيث يظهر حجم الإنشاءات السكنية غير المأهولة.

كما نبه الرئيس السيسي إلى الأذى الذي يسببه البناء العشوائي للبلاد، لاسيما وأن هناك حالات تتعدى الأراضي الزراعية، متسائلا "لماذا يتم البناء دون وجود هدف واضح وبناء منازل لا يسكنها أحد؟"

وتابع الرئيس: "كل اللي معاه قرشين يبنى بيهم عمارة ويسيبها.. أنا خايف يكون عندنا وهم، وحبسنا فلوسنا على الفاضي".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تقوم بوضع آليات منضبة في قطاع الإسكان، حيث كانت الوزارة تطرح أراض قبل 3 سنوات، الا أنها بعد ذلك امتنعت على الأقل في المدن الكبرى مثل القاهرة، "لأن آليات العمل الموجودة لدينا لا تتيح لهم إنجاز الأعمال"، مشددا على أن الدولة كلها اتخذت قرارا بإعادة بناء البلاد في غضون 10 سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات العمل.

واعتبر الرئيس السيسي أن الوضع في السابق، لم يكن به أية آليات عمل منضبطة، وهو ليس أمرا معيبا أو تقصيرا من وزير الإسكان أو المحافظ أو المحليات، وإنما هو توصيف خاطئ وثقافة امتدت فترة كبيرة، لتخرج بعض الأمور عن سيطرة الحكومة، منبها إلى بعض الممارسات التي يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية والنظم الموجود في السابق، ودلل الرئيس حديثه ببعض النماذج التي بدت عليها الأبنية المخالفة، والتي لم يقم مالكوها بأعمال "تشطيبها" أو إنهاء واجهاتها.

وأكد الرئيس أن الدولة تقوم بتشييد وحدات سكنية مثالية، لا يتكفل خلالها المستأجر أي نقود من أجل إنهاء أعمال "التشطيب"، حيث يأتي المستأجر بحقائبه فقط للإعاشة فيها دون أي اعتبارات مالية أخرى، لاسيما وأن الوحدات كاملة "التشطيب".

وقال السيسي، إن الملاءة المالية لوزارة الإسكان كانت 750 مليون جنيه بموازنة 8 مليار جنيه، لكن حاليا يوجد ملاءة مالية بـ400 مليار جنيه واستثمارات تقارب الـ500 مليار جنيه.

​