بكام؟.. الرئيس السيسي يوجه سؤالا لفريق "الهوية البصرية" لأسوان

08:21 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
بكام؟.. الرئيس السيسي يوجه سؤالا لفريق "الهوية البصرية" لأسوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض "الهوية البصرية الجديدة" لمحافظة أسوان، والذى قدمته شباب الجامعة الألمانية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الفنية التي تقام على المسرح الروماني عقب افتتاح وتدشين مدينة أسوان الجديدة، في ختام فعاليات أسبوع الصعيد، اليوم الثلاثاء.

وفي ختام العرض سأل الرئيس العارضين، "بكام.. بكام؟"، مضيفا: "مش لازم تكملوا شغلكم وتقولوا بكام.. مش في كلية هندسة في الجامعة لما نطرح ده النهاردة نقول يتكلف كام".

وتابع الرئيس: "والله ما أقصد ان التكلفة عائقا مش هنعمله.. لأ هنعمله، وكنت أتمنى لو حبينا نعمل ده في الخدمات العامة أو المباني اعرف يتكلف كام".

وقال الرئيس للطلاب العارضين، "أنتم شباب جميل".

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