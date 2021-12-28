"زعل أوي".. السيسي يكشف موقفًا مع مدبولي بشأن ميزانية المجتمعات العمرانية

07:54 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
"زعل أوي".. السيسي يكشف موقفًا مع مدبولي بشأن ميزانية المجتمعات العمرانية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم ميزانية المجتمعات العمرانية وصل لـ150 مليار جنيه خلال 2021 بعد أن كانت 20 مليارًا في السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال تعقيب الرئيس السيسي على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال احتفالية بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس: "هقول كلام يزعل الدكتور مصطفى.. الدكتور مصطفى مدبولي لما كان وزير إسكان، سألته انت معاك كام قالى رقم، قلتله ايه.. زعل أوي، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق، زعل اوى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق".

وتابع الرئيس: "قلت لأ.. المسار دا ما يمشيش تاني، وتعمل 1 و2 و 3 وتسمع الكلام اللى بقولك عليه".

وأكد الرئيس أن اليوم الملاءة المالية حاليا 400 مليار جنيه، قائلا: يا جماعة البلد دي متعلقة في رقبتنا، لو مكنتش رقبتك مستعدة تشيلها وتجري بيها يبقى تِخلي رقبتك".

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان عاصم الجزار مدينة أسوان الجديدة مدن الجيل الرابع

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