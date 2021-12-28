بث مباشر| السيسي يشهد احتفالية ختام "أسبوع الصعيد"

07:43 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
بث مباشر| السيسي يشهد احتفالية ختام "أسبوع الصعيد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" في المسرح الروماني بأسوان، اليوم الثلاثاء.

وافتتح الرئيس السيسي، قبل قليل، عددا من مشروعات الإسكان في صعيد مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اشتملت المشروعات، التي افتتحها الرئيس السيسي : المرحلة الأولي بمدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة (27 عمارة و648 وحدة سكنية)، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة (528 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة (139 عمارة و3 آلاف 336 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة (85 عمارة -2040 وحدة سكنية).

يأتي ذلك ضمن فعاليات المشروعات القومية التي يفتتحها في إطار "أسبوع الصعيد".

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