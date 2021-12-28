إجراء 25 جراحة ناجحة باستخدام الروبوت داخل مستشفى عين شمس

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أعلن الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، نجاح إجراء 25 عملية جراحية باستخدام الروبوت الجراحي في مختلف التخصصات.

وأوضح أنور في بيان اليوم، أنه تم إجراء 10 عمليات في تخصص الجراحة العامة و8 عمليات في تخصص جراحة المسالك، و4 عمليات في تخصص جراحة النساء و3 عمليات جراحة القولون.

وبلغت نسبة نجاح جميع العمليات 100% من حيث الدقة والأمان، وسرعة خروج المريض من المستشفى وعودته إلى الحياة الطبيعية.

ولأول مرة على مستوى العالم يقوم الدكتور الجراح الدكتور طارق يوسف والدكتور أحمد على بإجراء عملية تثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.