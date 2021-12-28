حدث في 8 ساعات| افتتاحات رئاسية جديدة.. وخبر صادم عن أوميكرون

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استكمل الرئيس متابعة افتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 1 و2 يناير 2022.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: