حدث في 8 ساعات| افتتاحات رئاسية جديدة.. وخبر صادم عن أوميكرون

06:14 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| افتتاحات رئاسية جديدة.. وخبر صادم عن أوميكرون

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استكمل الرئيس متابعة افتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 1 و2 يناير 2022.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي أوميكرون المشروعات القومية محافظات الصعيد مصنع كيما 2 للأسمدة مصنع اليوريا الطقس مشروع أطلس

الخبر التالى:

إجراء 25 جراحة ناجحة باستخدام الروبوت داخل مستشفى عين شمس

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وعد وتوجيه.. ماذا قال السيسي خلال تفقده معرض الحرف التراثية بأسوان؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا