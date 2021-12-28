التعليم تعلن حاجتها لوظيفة قيادية (تعرف على المهام والشروط)

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حاجتها لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

وأتاحت الوزارة، التقديم إلكترونيا على موقع الوزارة لمن يرغب في التقدم، حتى 26 يناير المقبل، وذلك عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وحددت مهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والتي تتمثل في الآتي:

- الإشراف على التحديث المستمر للمعدات والأجهزة المستخدمة فى التعليم الفني.

- التنسيق مع المديريات التعليمية فى تشخيص وتحديد وإصلاح الأعمال بالأجهزة والمعدات، مع متابعة أعمال الصيانة.

- يضع ويعدل أدلة التدريس لمعلمي المعامل والورش من خلال المشاركة مع المديريات ومركز تطوير المناهج و مستشارو المواد الدراسية

- يشرف على انتاج المواد التعليمية والوسائل الإيضاحية والأفلام التعليمية التى تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة.

- حصر احتياجات مدارس التعليم الفني من تجهيزات ومعدات

- تعزيز روح المشاركة المجتمعية، ووضع السياسات والآليات التي تؤدي إلى تحقيق الاستفادة من المعدات الموجود بالمدارس لتطوير مهارات العمالة الفنية .

- تعزيز ودعم العلاقات الدولية والمحلية .

لمعرفة الشروط والتفاصيل: