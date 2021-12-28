"طاقة النواب" تستدعي مسؤولي "الإسكان" بشأن عدم توصيل الغاز إلى قنا الجديدة

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب استدعاء مسؤولي وزارة الإسكان لتوضيح أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة قنا الجديدة بعد 22 عاماً من إنشائها .

وأكد النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، مؤكدًا أن شركات الغاز الطبيعي أكدت أنه تم تقديم خطة لهيئة المجتمعات العمرانية منذ 2019 وإلى الآن لم يتم الرد بخصوص خطة توصيل الغاز من عدمه.

وأضاف الجبلاوي أنه من غير المعقول أن يكون إجمالي أشغال المدينة وتسكينها نحو 65% ولا يوجد غاز طبيعي، ويتم الاعتماد على الأنبوبة التي يسير بها المواطن 25 كيلومترًا .

وتابع الجبلاوي بأن التمثيل الحاضر من وزارة الإسكان غير مناسب ولا يمكنه اتخاذ قرار أو الرد، ومن ثم قررت اللجنة استدعاء نائب وزير الإسكان للرد على طلب الإحاطة وأسباب التأخير .​