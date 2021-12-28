أوميكرون.. عبدالغفار يتابع تطوير لقاح سينوفاك للتعامل مع متحورات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، المدير العام لشركة سينوفاك الصينية جاو كواينج، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع.

تناول اللقاء مناقشة خطة التوسع في التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية، في إنتاج لقاحات (فيروس كورونا، ومصل الأنفلونزا، ولقاح شلل الأطفال)، وذلك من خلال مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار العمل على أن تكون مصر مركزًا رئيسيًا لإنتاج اللقاحات بالقارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على خطة الشركة فيما يخص تطوير لقاح سينوفاك لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا خاصة المتحور أوميكرون بما يساهم في تعزيز مناعة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع على خطة الشركة لإنشاء غرف تبريد لحفظ اللقاحات بمجمع مصانع فاكسيرا بنظام fully-automatic system بطاقة تخزينية تصل لـ 150 مليون جرعة من المنتج النهائي للقاحات بالإضافة إلى إنشاء غرف مخصصة لحفظ المواد الخام.

وتابع أن الوزير ناقش مع الوفد الصيني المخطط الزمني لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح سينوفاك لمصانع فاكسيرا خلال عام 2022، وبدء تدريب الفرق العاملة بشركة فاكسيرا على مراحل وتقنيات تصنيع المواد الخام للقاح.

وأكد المدير العام لشركة سينوفاك على حرص الشركة على التعاون مع مصر في تصنيع وتطوير اللقاحات التي تنتجها الشركة، مؤكدا على تسريع وتيرة العمل على نقل تكنولوچيا تصنيع اللقاحات، ومشيدا بالقدرات التي تمتلكها مصانع شركة فاكسيرا لإنتاج اللقاحات مما ساهم في تعزيز استراتيجية التعاون المثمر بين الجانبين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وعدد من ممثلي شركة "سينوفاك".