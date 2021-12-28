"مش عاوز أدخل اللعبة دي".. طارق شوقي يغضب رئيس البرلمان والحكومة تعتذر

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، ولسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، والمجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد "لعبة" كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة.

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: لا يكفي حذف الكلمة من المضبطة، ووزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون "غير ملمة" بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل.

وبادر وزير الشؤون المالية بالرد والاعتذار، قائلًا: الحكومة تعتذر عن أية كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تمامًا، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.

يشار إلى أن وزير التعليم طارق شوقي، كان قد ورد على لسانه خلال رده على مقاطعات النواب، "زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة.. مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص"، واحتج النواب على العبارة، فقال جبالي "حذف لفظ اللعبة من المضبطة".

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