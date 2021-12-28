طارق شوقي: أريد استثناء المعلمين والأطباء من قرار وقف التعيين.. لكنه القانون

كتب- نشأت علي:



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تضع أمامها المشكلات المتعلقة بالمعلمين.

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: هناك تعاون مع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارات المالية والتخطيط حيث تدرس الوزارة الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة، وشخصيا أريد استثناء الأطباء والمعلمين من عدم التعيين في الجهاز الإداري ولكنه قانون وضعه النواب أنفسهم.

وتابع الوزير: عشت في أوروبا وأمريكا سنوات، شهدت خلالها فخر الناس بالتطوع في الكيانات المجتمعية المختلفة، وقد عايشت وجود متطوعين في التدريس والتعليم بالغرب وهو أمر متعارف عليه، حيث ورد إلينا رجال وسيدات أفاضل لديهم الوقت والرغبة في التطوع للتدريس، وقد اشترطنا وجود المؤهل التربوى للمتطوعين واستغرب تصوير الأمر كما لو أنه إهانة للمعلم.

وأضاف الوزير: الرقم المرصود للمتطوعين لا يعبر أبدا عن رؤيتنا لما يستحقه المعلم ولكنها مبالغ أقرها بالقانون، حتى أن الـ 20 جنيها تكلفة حصة المتطوع لم تصل إلينا من المالية، وإنما قمنا بتدبيرها من موارد الوزارة الذاتية.

وقاطع رئيس البرلمان وزير التربية والتعليم، وطلبه بعدم التفرع إلى نقاط متعلقة بوزارتي المالية والصحة.

ورد طارق شوقي: المعلم حقه أن يحصل على أعلى مرتب في الدولة المصرية ولكن ذلك يتطلب إمكانيات اقتصادية لانمتلكها، والتطوير في المنظومة التعليمية يكتمل بتحسين أحوال المعلم وزيادة الموارد المالية.