السيسي: عايز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة عملتها

03:59 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي: عايز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة عملتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، جهود الوزارة في تطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديد.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي خلال حديثه عن سعر تذكرة السكة الحديد: أنا عايز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة عملتها، إحنا بنعمل أسس لدولة جديدة تكبر وتنمو.

وأضاف الرئيس: كان نفسي يا كامل تبدأ بكام حادثة وتعليقات الناس وياخدوا وزير النقل والحكومة ويقولوا شوفوا انتوا عاملين إيه.. المسئولية مسئولية مشتركة.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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