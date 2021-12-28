السكة الحديد: عودة حركة القطارات بمحطة أسوان مساء اليوم

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت السكة الحديد، في بيان، اليوم،: نظرا لانتهاء أعمال التجديد بمحطة أسوان سيتم عودة حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي إلى الانتظام التام.

ومن المقرر أن يتم قيام القطارات تباعا من محطة أسوان بدءًا من الساعة 5.15 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021.

كما تستقبل القطارات القادمة من القاهرة بدءًا من نفس التوقيت، وذلك بحسب بيان السكة الحديد.