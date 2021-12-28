مش هنجلد بعض.. وزير التعليم: 4 ابتدائي من أفضل المناهج بشهادة مؤسسات دولية

03:48 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مش هنجلد بعض.. وزير التعليم: 4 ابتدائي من أفضل المناهج بشهادة مؤسسات دولية

طارق شوقي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة تكون لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، مضيفًا: لم يكن لدينا ذلك من قبل وأول مرة نبقى عارفين رايحين فين.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: لم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض، وإنما التطوير بدأ من أولى ابتدائي.

وأوضح وزير التربية والتعليم: الدوشة دي علشان شايفين كتب سنة رابعة كبيرة، ولكن أؤكد أن منهج رابعة من أفضل المناهج وذلك ليس بشهادتي بل بشهادة مؤسسات دولية.

وتابع: لو عاوزين ننتشل ولادنا لفوق مش هنقعد نجلد في بعض، المشروع مش هزار ولا نزهة، الكتب دي على أعلى مستوى في العالم، هنَّافس بها الدول الكبرى مثل فنلندا.

وبشأن حجم الكتب، قال: أما عن حجم الكتب سيكون هناك تسلسل ونخاطب المدارس للتماشي مع التسلسل الطبيعي لها.​

طارق شوقي مجلس النواب تطوير التعليم

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