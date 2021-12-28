السيسي: الناس كانت بتضرب القطر بالطوب علشان شكله تعبان

01:55 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي: الناس كانت بتضرب القطر بالطوب علشان شكله تعبان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي سبب ظاهرة رشق قطارات السكة الحديد بالحجارة من قبل المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس: عارفين ليه الناس كانت بتضرب القطر بالطوب علشان كان شكله كده، تعبان، مش عاجبهم.

وأضاف الرئيس السيسي: كل مكان فيه عمال موجودة لازم تعمل الشغل اللي بنتكلم عليه.

وتابع: لو جيت كل يوم الصبح شوفت عمال المحطة وتوزعهم صح وتشوف كل واحد بيعمل إيه مش هيبقى فيه حاجة مش كويسة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما تفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي مصنع اليوريا ونترات الأمونيا السكك الحديدية

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