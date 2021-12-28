السيسي عن السكة الحديد: مش عايز تراب على السقف ولا ورقة في الأرض

01:53 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي عن السكة الحديد: مش عايز تراب على السقف ولا ورقة في الأرض

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بنظافة محطات القطارات والعربات نفسها للحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء.

وشاهد الرئيس اصطفاف عدد من القطارات الجديدة داخل محطة سكك حديد مصر برمسيس.

وعلق الرئيس قائلا: المفروض ميبقاش فوق السقف ده حتة تراب، ميبقاش فوق سقف أي منشأة بنعملها أو بنطورها أي تراب.

وتابع: عايزين تحت ميبقاش في أي ورقة مرمية، دي مسؤولية القائمين على المحطة، ميبقاش في لمبة محروقة ولا ورق مرمي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما تفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي السكة الحديد محطات القطارات محافظة أسوان مصنع اليوريا ونترات الأمونيا

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