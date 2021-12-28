السيسي يكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الفلاح في مصر يظلم نفسه إذا استمر في تربية الماشية صعيفة الإنتاج.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: عايز أقولكم على حاجة، قولت قبل كده اللي عنده رأس ماشية بتجيب 6 كيلو لبن وبيأكلها نفس الأكل اللي بتاكله رأس أخرى تجيب 30 كيلو أو أكتر يبقى بيظلم نفسه.

وأكد الرئيس: إحنا قولنا هنحط في موضوع الماشية فلوس علشان نجيب سلالات أفضل، إحنا مهمومين بيكم أوي، هل اللي بأكله يديني في اليوم نص كيلو لحم ولا كيلو وشوية، لازم الدولة تشمر دراعاتها وتقول إحنا عندنا برنامج نعمل بيه التحول ده.

وتابع الرئيس: في 3.7 مليون رأس ماشية، طيب العدد ده لو قولت نصهم هدبحه لأننا بنحتاج كميات لحوم ونضطر نستورد، النهاردة بتقول اللحمة غالية، طيب غالية ليه، لأن بأكل الحاجة ويجيلي نص كيلو منها في اليوم وممكن حاجة تانية تاكل نفس الأكل وتجيب أكتر من كيلو في اليوم.