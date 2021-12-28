مبتحلموش ليه.. السيسي: حالة الفقر اللي موجودة في بلدنا ليها حلول

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حالة الفقر الموجودة في الدولة لها حلول.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: هوا أنتوا مبتحلموش ليه، أنا مبحلمش غير بكده حالة الفقر اللي موجودة في بلدنا ليها حلول.

جاء ذلك في إطار حديث الرئيس بشأن زيادة كمية الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان في مصر.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.