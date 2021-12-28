مبتحلموش ليه.. السيسي: حالة الفقر اللي موجودة في بلدنا ليها حلول

12:40 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مبتحلموش ليه.. السيسي: حالة الفقر اللي موجودة في بلدنا ليها حلول

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حالة الفقر الموجودة في الدولة لها حلول.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: هوا أنتوا مبتحلموش ليه، أنا مبحلمش غير بكده حالة الفقر اللي موجودة في بلدنا ليها حلول.

جاء ذلك في إطار حديث الرئيس بشأن زيادة كمية الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان في مصر.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي مصنع اليوريا ونترات الأمونيا محافظة أسوان الإنتاج الحيواني اللحوم الألبان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس أول يومين في 2022.. أمطار رعدية وسيول.. وخريطة بالمناطق المهددة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا