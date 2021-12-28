برلماني لوزير التعليم: معلم يشتغل بـ20 جنيهًا وآخر بـ50 ألفًا!

كتب- مصراوي:

أعرب النائب محمد الصمودي عن محافظة كفر الشيخ، عن استغرابه من تعيين معلم بـ20 جنيهًا في الحصة، وفي الوقت الذي تم فيه تعيين آخر بـ50 ألف جنيه في الشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة الموجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وقال الصمودي إن هناك أزمة في المعلمين في المدارس والحلول غير منطقية، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في المعلمين بمحافظة كفر الشيخ وتم حله بنحو 900 مدرس؛ في أنها تحتاج إلى أكثر من 5000.