اليوم .. وصول 4 جثامين مصريين ضحايا انقلاب سيارة بالرياض

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول 4 جثامين مصريين ضحايا انقلاب سيارة بالرياض، إلى مطار القاهرة الدولي، على رحلة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض في تمام الساعة 5.30 مساءً اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان اليوم، كانت جثامين الأسرة المنكوبة توفي منها أربعة أفراد (الأب والأم واثنين من الأبناء) في حادث انقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم اثنين ما زالا بالمستشفى، فيما كتب الله نجاة طفل رضيع.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وكان الوزير، كلف على الفور بمجرد علمه بالحادث مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، حيث تم زيارتهم بالمستشفى ومراجعة الطبيب الاستشاري المشرف على حالة الطفل بالرياض للوقوف على حالته الصحية وتعذر اللقاء بالمصاب نظراً لوجوده بالعناية المركزة تحت تأثير التخدير.

كما كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي بالرياض،إ إلى أن أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية قاموا بصلاة الجنازة على المتوفين من عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية (كنتاكي) والتي توفى أربعة أفراد منها وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الملحق العمالي، أن تقرير إدارة المرور أشار إلى أن الحادث وقع نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات مما تسبب في وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء إبراهيم عبدالسلام ١٦سنة، ويحيى عبدالسلام ٥ سنوات، فيما كتب الله نجاة الطفل الرضيع إياد عبدالسلام والذي استلمه خاله أحمد ناصر من إدارة المستشفى ويسافر إلى مصر برفقة جثامين العائلة المنكوبة.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، إلى أنه يرقد حالياً بالعناية المركزة بمستشفى سعود الألماني الأبن أحمد عبدالسلام ١٤عاما بعد نقله من مستشفى الملك سلمان بالرياض، والابنه رغد عبدالسلام ٩ سنوات ما زالت بمستشفى القويعية العام تحت الملاحظة حتى تتماثل للشفاء.

وأوضح رجائي، أنه تم إنهاء إجراءات الخروج النهائي لجثامين المتوفين وإجراءات الشحن لعودتهم إلى أرض الوطن، وسيتم دفنهم جميعا بمسقط رأس العائلة بمحافظة المنوفية مركز منوف.