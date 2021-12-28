السيسي للحكومة: مش عايزين نرجع للخراب تاني

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة ووزارة قطاع الأعمال على افتتاح مصنع كيما بأسوان ومحلج القطن بالفيوم.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: أنا مش هنسى في 2017 وأنا موجود في مؤتمر في أسوان، في شاب قالي مصنع كيما بيرمي مخلفات في النيل وهما عملوا حاجة علشان يدارو الريحة لما تكون موجود.

وتابع الرئيس: الوزير هشام توفيق بيتكلم على إننا بعنا الأرض علشان نعمل المشروع وخدنا قروض، بعنا الأراضي علشان نجيب ده وناخد جزء من الفلوس ليه.

وواصل: بقول مش عايزين نرجع تاني للخراب والمصنع ده بعد شوية نلاقيه رجع تدهور تاني، التسعير والإدارة والحوكمة، علشان منرجعش تاني.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.