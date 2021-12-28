رفع 80 طنا مخلفات.. جهود وزارة البيئة في حياة كريمة لتطوير الريف المصري

كتب- محمد نصار:

ساهمت وزارة البيئة في دعم جهود مبادرة حياة كريمة في عدد من محافظات الجمهورية.

وبحسب حصاد الوزارة خلال عام 2021 فإنها شاركت في دعم المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي -حياة كريمة- والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري وتحسين الظروف المعيشة للمواطنين.

ونفذت الوزارة 1775 نشاطا توعويا عبارة عن ندوات وورش عمل بقرى مراكز حياة كريمة، كما تم دعم تلك القرى بـ 106931 شجرة مثمرة وزينة.

وتم إنشاء 57 وحدة بيوجاز منزلية و4 وحدات تعليمية بجامعة سوهاج ومدارس الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير مصدر طاقة جديد آمن ومستمر للاستهلاك المنزلي.

وتم أيضا إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمركز دار السلام، وتم رفع كمية تقدر بحوالي 80 طنا مخلفات من بعض الشوارع والمداخل بقرى محافظة الدقهلية.