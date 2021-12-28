متحدث الصحة يكشف خبرا صادما عن متحور أوميكرون في يناير المقبل

10:46 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
متحدث الصحة يكشف خبرا صادما عن متحور أوميكرون في يناير المقبل

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأدلة الواردة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون، تشير إلى أنه على الأغلب سيكون المتحور السائد حول العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنهاية شهر يناير المقبل.

وذكر عبدالغفار في منشور توعوي نشرته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عددا من الطرق للوقاية من الإصابة بمتحور أوميكرون، تشمل الحرص على التطعيم إذا لم يكن قد تطعمت حتى الآن.

ووجه عبدالغفار بالحرص على الجرعة التنشيطية إذا كنت قد تطعمت منذ ستة أشهر أو أكثر، وارتداء الكمامة في أماكن التجمعات وداخل المباني المغلقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار، مع إجراء الاختبار التشخيصي السريع لفيروس كورونا قبل التواجد في أماكن التجمعات.

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