عام العبور.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

10:33 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
عام العبور.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعينه على ما أقامه فيه وولاه إياه.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان، الثلاثاء، المولى عز وجل أن يجعل هذا العام عام أمن وأمان وخير وبركة على الرئيس السيسي و على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعرب وزير الأوقاف عن تفاؤله بأن تشهد مصر خلال هذا العام انطلاقة كبيرة نحو المستقبل، لافتا إلى أن هذا العام بإذن الله تعالى هو عام العبور نحو الجمهورية الجديدة، والانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وتابع: الأمر ليس مجرد انتقال مكاني ولا هو مجرد تطوير للعمران إنما هو تطوير مستمر وغير مسبوق للعمران والبنيان والإنسان ونظم الإدارة في عملية ديناميكية طموحة تهدف إلى العبور بمصر نحو المسقبل وهي في مصاف الدول العصرية الحديثة الأكثر نموا وتقدما.

ودعا وزير الأوقاف الله العلي العظيم أن يوفق الرئيس وأن يوفقنا جميعًا حكومة وشعبًا للارتقاء بمصرنا العزيزة إلى المكانة التي تستحقها بين الدول والأمم الأكثر تقدمًا في عالمنا المعاصر.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيسي العام الميلادي الجديد العاصمة الإدارية

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