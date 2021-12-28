كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد.. والصحة تنصح كبار السن بالحصول على الجرعة التنشيطية

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317745 حتى اليوم.

31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

الصحة تنصح كبار السن بالحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

نجاح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية في تصنيع جهاز "PCR"

بايدن يدعو حكام الولايات لطلب العون لمواجهة أوميكرون وسط تفشيه بشكل غير مسبوق

مظاهرات في عدة مدن ألمانية احتجاجًا على تدابير كورونا

مسؤول بشركة أسترازينيكا: جرعة اللقاح الثالثة نجحت في مقاومة متحور أوميكرون

طبيب بريطاني: انخفاض الوفيات بكورونا في المملكة المتحدة بسبب أسترازينيكا

فرنسا تعيد العمل من المنزل لمكافحة التفشي السريع لأوميكرون

بريطانيا: تراجع الإصابات اليومية بكورونا إلى أقل من 100 ألف حالة

الإمارات تعلن الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جديد من شركة سينوفارم

ولاية نيويورك تعتزم توزيع الملايين من معدات اختبار كورونا على المدارس

عُمان تفرض "شهادة التطعيم" ضد كورونا شرطًا لدخول الموظفين مقار عملهم

فرنسا تعلن توقعها بإصابة 250 ألف شخصا يوميا بكورونا مع بداية يناير

رقم قياسي جديد في حالات الإصابة بكورونا في بريميرليج

اليونان تتخذ إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا

تحذير برلماني من تهاون بعض المدارس في تنفيذ إجراءات كورونا الاحترازية

كورونا اليوم: الصحة العالمية تحدد شرط إنهاء الجائحة

6 أصناف.. اعرف نوع جرعتك الثالثة من لقاحات كورونا (أساسي وبديل)