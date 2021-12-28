الطقس أول يومين في 2022.. أمطار رعدية وسيول.. وخريطة بالمناطق المهددة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 1 و2 يناير 2022.

طقس السبت 1 يناير 2022

توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث من 50% إلى 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح يومي الجمعة والسبت المقبلين على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وتضطرب حركة الملاحة على البحر المتوسط وتبلغ سرعة الرياح 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الموج من 4 أمتار إلى 5 أمتار.

طقس الأحد 2 يناير 2022

يشهد طقس يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب غرب البلاد على فترات متقطعة.

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