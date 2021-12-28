لتنويع الموارد.. "إعلام النواب" توافق على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنتي الثقافة والإعلام، والسياحة والآثار في مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، وبحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

استعرض وزير السياحة والآثاء، تفاصيل مشروع القانون، مؤكدًا أنه يستهدف دمج صناديق السياحة والآثار، بغرض تنويع موارد قطاعي السياحة والآثار، لاسيما وأن الموارد كانت تقتصر فقط على الواردة من قطاع السياحة ممثلة في ألعاب المائدة.

وقال "العناني"، إنه لا يوجد صندوق الآثار، وذلك بسبب وجود المجلس الأعلى للآثار، أما صندوق آثار النوبة، فلم يعد له وجود.

وأوضح، أن صندوق السياحة هو الذي يصرف على خدمة بعض القطاعات بالآثار، مشيرًا إلى دمج كل الصناديق للصرف على الخدمات السياحية والآثار حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا.

وتابع العناني: "النظر لملف السياحة والآثار يتم وكأنه ملف واحد"، مشيرًا إلى أن الصندوق لن يلغي المجلس الأعلى للآثار.

وشهد الاجتماع جدلًا بشأن مصارف الصندوق وكذلك الموارد.

وقالت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن دخل السياحة كبير ولكن أغلبه يأت من الآثار، متابعة: "لا يجب أن ننجرف في مجال الفصل بين السياحة والآثار، لأننا نستهدف دعم القطاع بالكامل".

وقالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والآثار: "نحن في دولة واحدة ولا مجال للحديث عن الفصل بين القطاعين".

وأكد "العناني"، أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد، لافتًا إلى أن الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه من المتوقع أن يجمع مليار جنيه.