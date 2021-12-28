مصطفى الفقي: مصر تشهد حركة دؤوبة وتحقق إنجازات على أرض الواقع

02:30 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مصطفى الفقي: مصر تشهد حركة دؤوبة وتحقق إنجازات على أرض الواقع

الدكتور مصطفى الفقي

(أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر التي حاربت الإرهاب وانتصرت عليه وقضت على العشوائيات تقوم بحلول جذرية لكل المشكلات وتشهد حركة دؤوبة تجعلها تحلق للأعلى، مشيرًا إلى الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع كل شهر.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في لقاءً بعنوان "عام 2022 .. رؤية مصرية" نظمته مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد زكريا، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأضاف أن مصر الآن دولة ند ولها رأيها الحر ولا يستطيع أحد أن يجور عليها وإن عام 2022 عام غير عادي ومهم جدًا في حياة مصر والمصريين فهي أمام عدة أحداث كبرى منها استضافة قمة المناخ في العالم وهو مؤتمر يبحث مستقبل البشرية، لافتًا إلى أنه شعور عظيم أن يتوافق الجميع أن يكون المؤتمر في مصر فهو تكريم لها.

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى الفقي مكتبة الاسكندرية خالد العناني

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